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Samsun Limanı'nda bulunan gemide yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü. Samsun Valisi Orhan Tavlı gemide bulunan 33 personelin sağlıklı bir şekilde karaya çıktığını belirtti. Ekipler gemide soğutma çalışması yapıyor.

Haber Merkezi
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Samsun Limanı'nda bulunan gemide yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi
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Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde yangın çıktı.  Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Gemide bulunan 33 personel karaya çıkarılırken, ekipler gemide soğutma çalışması yaptı. 

Makine dairesinde yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Samsun Port Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma yaptı. 

Vali Tavlı: 33 personelinin tamamı sağlıklı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, yangının geminin makine dairesinde çıktığını belirterek, "Sanayi Rıhtım'a yanaşmış 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır" ifadesini kullandı.

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