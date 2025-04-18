Samsun'da bir uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan uzman çavuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda uzman çavuş olarak görev yapan 33 yaşındaki Ç.Ç., uyuşturucu suçuna karıştığı iddiasıyla yaklaşık bir buçuk ay önce açığa alındı.

Ekipler, alınan ihbar doğrultusunda Tekkeköy ilçesi Kutlukent Mahallesi’nde durdurdukları araçta arama yaptı.

Araçta bulunan uzman çavuş Ç.Ç. ile Ö.Ş. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 35 gram metamfetamin ve bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 300 lira ele geçirildi.

Ö.Ş. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, uzman çavuş Ç.Ç. ise Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ç.Ç. mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.