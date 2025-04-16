Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin'in duygusal anları! İmamoğlu'nu anlatırken gözleri doldu (Video)

Sancaktepe'de son bir yılda yapılan hizmetlerin tanıtım toplantısı dün akşam gerçekleşti. Belediye Başkanı Alper Yeğin'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, inanç kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kent konseyi üyeleri, yerel ve ulusal basın mensupları ile çok sayıda Sancaktepeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program ilçede yapılan hizmetlerin sinevizyon gösterisi ile başladı. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, toplumsal dayanışmanın ve şeffaf yönetim şeklinin altını çizerek göreve geldikleri günden bu yana izledikleri yol haritasını, hayata geçirilen projeleri ve gelecek hedeflerini detaylı bir şekilde anlattı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin gözyaşlarını tutamadı: Dayanışmayla bu günleri aşacağız

Yeğin, konuşmasında, 19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra Silivri'deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretiyle ilgiliizlenimlerini katılımcılarla paylaştı. Duygusal anlar yaşayan Başkan Yeğin’in sözleri alkışlarla kesildi. İmamoğlu’nun moralinin yüksek olduğunu belirten Yeğin, “Bu süreç halkın iradesine vurulmuş bir darbedir. Ancak biz yılmayacağız, dayanışmayla bu günleri de aşacağız” dedi.

Şeffaf, katılımcı ve halkla iç içe bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurgulayan Yeğin, "Bir yıl önce Sancaktepe için umutla çıktığımız bu yolda, halkımızın güveni ve desteğiyle büyük adımlar attık. Altyapıdan ulaşıma, sosyal yardımlardan kültür-sanat projelerine kadar pek çok alanda değişim ve dönüşüm başlattık. Bu başarıyı tek başımıza değil, hep birlikte başardık. Bizi bu yolda yalnız bırakmayan Sancaktepeli komşularımıza, her koşulda yanımızda olan çalışma arkadaşlarımıza ve katkı sunan tüm kurumlara gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü biz biliyoruz ki; bu değişim birlikte mümkün, birlikte güçlü” dedi.

“Enerjimizi ve çalışma azmimizi vatandaşlarımıza duyduğumuz sevgiden ve hizmet aşkından alıyoruz"

Sancaktepe için mesai kavramını ortadan kaldırdıklarını belirten Başkan Yeğin, “Enerjimizi ve çalışma azmimizi vatandaşlarımıza duyduğumuz sevgiden ve hizmet aşkından alıyoruz. Çalışma azmimize yetersiz kalan mesai saatlerini ortadan kaldırıyor, 24 saatimizi şehrimize adıyoruz.1 yıllık görev süremiz boyunca bu enerji ile ilçemize değer katan birbirinden önemli eserleri halkımızın hizmetine sunuyoruz.31 Mart seçimlerinin ardından Türkiye’de en çok proje geliştirip hayata geçiren ilçenin Belediye Başkanı olmak şahsım adına gurur verici bir durumdur” diye konuştu.

Başkan Yeğin 1 yıllık geçiş sürecini çok iyi bir şekilde yönettiklerini bu süre zarfı içinde belediyecilik anlamında hiçbir hizmette aksama eksiklik olmadan Sancaktepe halkına hizmetlerini sürdürdüklerini belirtti.

“Sancaktepe'yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için durmaksızın çalışacağız”

Geride kalan bir yılda özellikle sosyal destek projelerinin artırıldığını belirten Yeğin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerin daha erişilebilir hale getirildiğini söyledi. Gençlere, kadınlara ve çocuklara yönelik projelerin önümüzdeki dönemde daha da büyütüleceğini belirterek, "Sancaktepe'yi daha yaşanabilir, daha adil ve daha mutlu bir kent haline getirmek için durmaksızın çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Sancaktepe kazanmaya devam ediyor"

Recep Tayyip Erdoğan Kongre merkezi'nde gerçekleşen toplantının sonunda, belediyenin bir yıllık faaliyetlerinin özetlendiği sunum izlenirken, katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Yeğin, konuşmasını "Sancaktepe kazanmaya devam ediyor" sloganıyla sonlandırdı. Sancaktepe Belediyesi, halk odaklı yönetim anlayışını sürdürerek, önümüzdeki dönemde de ilçede yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerini bir bir hayata geçirmeye devam edeceğini duyurdu.