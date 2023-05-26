Sandık yağmurla gelecek! Seçim günü hava durumu nasıl?

Meteorolojiye göre yurtta gelecek hafta ortasına kadar sağanak yağış bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin gerçekleşeceği pazar günü yurdun büyük bölümünde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji, güncel tahminlerini yayınladı. Aralıklı yağışlar bir süre daha devam edecek. Gelecek hafta sonuna kadar yağışların devam etmesi bekleniyor.

İkinci tur seçimlerin yapılacağı 28 Mart Pazar günü ise, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak. Anadolu'nun kuzeyinde hafif yağmur beklenirken yağışlar iç ve güney şehirlerimizde kuvvetlenecek.

Son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece (Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor),



İstanbul: Parçalı bulutlu sıcaklık 23 derece,



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı sıcaklık 26 derece,



Adana: Parçalı ve çok bulutlu sıcaklık 29 derece,



Antalya: Parçalı bulutlu sıcaklık 23 derece,



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu sıcaklık 19 derece,



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı sıcaklık 19 derece,



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı sıcaklık 17 derece (Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor),



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı sıcaklık 32 derece.