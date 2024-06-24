Şanlıurfa’da kontrolsüz elektrik tüketimi beraberinde kesintileri getiriyor

ŞANLIURFA / EKONOMİ

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da hava sıcaklığının gölgede dahi 45 dereceyi bulduğu bu günlerde aşırı elektrik kullanımına karşı vatandaşları uyardı.

Tarımsal sulama ve anız yangınlarının oluşturduğu olumsuz etkiye bir de klimalar eklenince ortaya çıkan aşırı tüketimin, elektrik şebekelerinde arızalara ve kesintilere neden olmaya başladığına dikkat çeken Dicle Elektrik, yazılı açıklamasında “Elektrikli motopompalarla yapılan tarımsal sulama faaliyetleri, klima kullanımı ve aşırı sıcaklar elektrik şebekelerini zorluyor. Kesintisiz ve kaliteli elektrik alınabilmesi için vatandaşlarımıza elektrik tüketiminde israftan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz. Sorumluluk bölgemizde yer alan illerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Şanlıurfa’da gölgede dahi sıcaklık 45 dereceye ulaştı. Aşırı sıcaklar yüzünden vatandaşların serinlemek için çareyi klimalarda bulmasının yanında elektrikli motopompalarla yapılan tarımsal sulama faaliyetleri ve anız yangınları elektrik şebekelerinin üzerinde ciddi bir yük oluşturdu.

Bu duruma bir de tarımsal sulamada yaşanan kaçak elektrik kullanımı eklenince bu yük daha da katlanmış oldu. İhtiyacın çok üzerinde bir altyapıya sahip Şanlıurfa’nın elektrik alt yapısında aşırı yüklenme nedeniyle oluşabilecek muhtemel elektrik arızaları ve kesintiler üzerine, tüketimde dikkatli davranılması ve elektriğin israf edilmemesi çağrısında bulunuyoruz” denildi.

“Kaçak kullanıcılar, pencere açık klima kullanıyor”

Urfa’nın altyapısında oldukça büyük bir yükün olduğuna dikkat çeken Dicle Elektrik, yetkilileri “Birçok evde 2, hatta 3 klima çalışıyor. Kayıt dışı tüketimin etkisi ile klimanın gücünü düşürmek veya açık klimalardan birini kapatmak yerine kapısını, penceresini açık tutanlar var. Vatandaşlarımızdan kesintisiz elektrik almaları için israftan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü klimaların ve tarımsal sulamanın oluşturduğu aşırı yük elektrik altyapısında dalgalanmalara yol açıyor.

Tarımsal sulama trafolarında ve sulama pompalarında kompanzasyon sistemlerinin olmaması nedeniyle dalgalanmalar yaşanıyor. Bu da bir çok olumsuzluğu beraberinde getiriyor. TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) trafo merkezlerindeki iletim sistemleri dahi bu aşırı yüklenmeden zaman zaman etkileniyor. Söz konusu bu sebeplerden dolayı dağıtım bölgemizde yaşanan ve yaşanabilecek elektrik dalgalanmalarını en az seviyeye indirmek için tüketicilerimizin ihtiyaçları kadar elektrik kullanmaları, tüketimde tasarruflu davranmalarını bekliyoruz. Böylesi bir davranış biçimi sistemi rahatlatacak, olası büyük sorunları önleyecektir” ifadelerini kullandı.

“Anız yangınları yüksek gerilim kablolarına zarar veriyor”

Bölgedeki ilk dönem hububat hasadının ardından baş gösteren ve bir türlü önlenemeyen anız yangınlarının da şebekelere zarar verdiğine dikkat çeken Dicle Elektrik yetkilileri, şöyle devam etti: “Şanlıurfa Mardin Karayolu üzerinde bulunan Hobi Bahçesi mevkiinde anız yakımı yüzünden şehrin birçok noktasına enerji sağlayan yüksek gerilim kabloları yandı. Bu sebeple, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu, İmam Bakır, Karşıyaka, Paşabağı, Sancaktar, Sırrın, Susuz, Şairnabi, Veysel Karani, Paşabağı, Sırrın, Şairnabi, Kamberiye, Osmangazi, Selahaddin Eyyübi, Yenişehir, Yeşildirek mahallelerine 5 saat enerji verilemedi. Dicle Elektrik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında belirtilen mahallere enerji yeniden verildi.

Bu arada, Akçakale ilçesinde de anız yakımı yüzünden 20 mahalle bir süre elektriksiz kaldı. Kırsal Kayalık, Akbilek ve Aşağı Deren Mahallelerinde hasadı yapılan hububat tarlalarında art arda anız yakımları gerçekleşince tarlalardan geçmekte olan toplam 24 ağaç direk yandı. Dağıtım hatlarının da kopması üzerine 4 bin abonenin bulunduğu kırsal Kayalık, Yalıntaş, Yukarıderen, Aşağıderen, Küplüce, Sugeldi, Bozceylan, Seferköy, Kardeşler, Buket, Uğurhan, Damlalı, Hacıekber, Çandirek, Kılıçlı, Karanfil, Yeşiltepe, Akbilek, Haciekber ve Altıntepe mahalleri bir süre elektriksiz kaldı. Olayın ardından hat yenileme çalışması başlatıldı.”