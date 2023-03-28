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Şap hastalığı nedeniyle bir ilçe karantinaya alındı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi, SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle karantinaya alındı. İlçede hayvan hareketliliği yasaklandı.

Haber Merkezi
İHA
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İnebolu ilçesi Yakaboyu Mahallesi'nde bir yetiştiriciye ait hayvanda SAT-2 tipi şap virüsü tespit edildi. İnebolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işletme çevresindeki 10 kilometre çapındaki alanda karantina uyguladı. İlçede hayvanlar SAT-2 tipi şap virüsüne karşı aşılanmaya başladı.

İnebolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İnebolu ilçesi Yakaboyu Mahallesi'nde ülkemizde görülen yeni tip SAT-2 şap virüsü tespit edilmiştir. İlçemizin 41 köy ve mahallesinin de içinde olduğu alan karantina bölgesi altına alınmıştır. Hastalık sönüşü yapılana kadar alım, satım, nakliye ve hayvan harekatı yasaklanmıştır” denildi.

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