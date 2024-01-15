Seçil Erzan: Bagajı açtığımda paralar kapışılıyordu

Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan’ın yüksek kâr vaadiyle ‘Fatih Terim Fonu’ adı altında futbol ve iş dünyasındaki birçok kişiden para topladığı dolandırıcılık davasında üçüncü duruşma başladı.

İstanbul 41’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada söz alan Seçil Erzan, “Ayhan Akman, Metin Taş, Semih Kaya, Süleyman Aslan, Fırat Özdemir benden yüksek faizler aldı.

Emre Belezoğlu'nun parası 10 kişiye dağıtıldı

Bunların bulunmasını istiyorum. HTS kayıtları MASAK raporu, banka hareketleri incelensin. Ben Florya’da banka müdürü olarak görev yaptığım için o insanlar parayı verdi. Ben o bankada çalışmasam Selçuk İnan da Semih Kaya da bana o paraları vermezlerdi" dedi.

Erzan savunmasına şöyle devam etti;

"Bagaj açıldığında para kapışılıyordu. Canımın kıymeti yok. Bunların bedelini ödüyorum. Her şey ortaya çıksın. Bankanın bunun fark etme durumu vardı. Teftiş yapılsaydı Bülent Çeviker, Emre Çolak bankaya gelmeyecekti. Olmayacaktı bunlar.

Bu para bende değil. Ben Trabzonlu bir kadın olsaydım, arkamda korumalar olsaydı başıma bunlar gelmezdi. 8 Nisan’da benim evime gelip darp ettiler. Batan geminin malları Bu davada gerçek mağdurlar var. Emre Belözoğlu’nun parası 10 kişiye dağıtıldı"

Seçil Erzan’ın ardından müşteki Nuraş Şengüler ifade vermeye başladı.

Bodrum'daki evi hesabımdaki parayla aldım

Duruşmada, Galatasaray'ın eski futbolcusu Semih Kaya, tanık olarak ifade verdi. Kaya, Seçil Erzan'a çeşitli miktarlarda paralar gönderdiğini ve değişik zamanlarda toplam 3,5 milyon dolar aldığını ifade ederek şunları söyledi:

"2011’den beri hesabım Denizbank’ta bulunuyordu. Özel bankacılık hesabımda 300 bin doları yatırım fonuna 2022 Nisan ayında verdi. Üzerinde Denizbank yazan ve kendisinin imzasının olduğu kağıdı aldım. Kur Korumalı Mevduatı’ndan paramı bozup Seçil Erzan’a teslim ettim. 1 milyon 200 bin Euro’yu dolara çevirerek kendisine teslim ettim. Kendisi ağustos ayı olabilir Levent’e tayini çıktı. Yurtdışında oynuyordum. Çek Cumhuriyeti hesabımdan 2,2 milyon Euro’luk hesabımdan para gönderdim. Tarihi tam hatırlamıyorum. Aldığım paralar oluyordu. Şu ana kadar 3,5 milyon dolar aldım. Parça parça aldım. Yatırdığımda da Seçil Erzan yanımdaydı. Aldığım bütün para hesabıma yatırdım. Elden sadece 100 bin dolar ev için komisyon ödemesi yaptım, Bodrum’daki evi hesabımdaki parayla aldım.

Kasım aynın 15’nde 200 bin dolarlık ödeme yaptı. Daha sonra bu parayı hesaba yatırdım. Arabanın arka koltuğunda kaldı. Kendisi çanta sende kalsın deyince çantayı arabaya koydum. Mavi renkli laptop çantasıydı. Bir şey ötmeye başladı. İnsan ister istemez çekiniyor. Seçil Erzan’ı aradım. Çantanın daha sonra Atilla Baltaş’a ait olduğunu söyledi. Seçil Erzan dava açmamı, şikayetçi olmamı söyledi. Bende Atilla Baltaş’ı aradım. Sonra bir araya geldik. Kendisi daha önce arabada dövi olan çantasının çalındığını söyledi. Bu yüzden çantaya GPS taktırdığını belirtti. Daha sonra bana bu olayla ilgili suç duyurusunu gösterdi. Ben de Atilla Baltaş’a dava açmaktan vazgeçtim."

10 milyon dolar alacağım söylendi

Mahkeme Başkanı Semih Kaya'ya Seçil Erzan’ın evine neden gittiğini sordu. Kaya ise, "Kendisi çağırdı. 15 dakika kaldım. Konuştuk. Her şeyin yolunda gideceğini söyledi. 15 dakika sonra da çıktım. Kendisinde 500 bin dolar param kaldı. Benim 10 milyon dolar alacağımı söyledi. Ekran görüntüleri attı. Banka telefonlarından konuştuk" şeklinde cevap verdi.

Kaya, "Seçil Erzan fondan en yüksek parayı Semih Kaya aldı diyor. Ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Herhalde matematiğinde problem var. Sürekli kendisi tarafından bir kurgu planlanıyor" yanıtını verdi.