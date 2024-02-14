Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimleri en son 2019 yılında yapılmıştı. 2024 yılında yapılacak olan bu seçimlerde belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri vatandaşların tercihleri doğrultusunda belirlenecek. Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak?

YSK yerel seçim takvimine göre, 29 Şubat 2024 tarihinde seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

Seçmen kaydı sorgulama

Vatandaşlar, askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. Seçmenler YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.



YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.



YSK seçmen kaydı sorgulama için tıklayınız