SEFAKÖY METROBÜS KAZA GÖRÜNTÜLERİ (29 AĞUSTOS 2024)| Metrobüs kazası bugün kaç kişi yaralandı

Sefaköy metrobüs kaza görüntüleri (29 Ağustos 2024)| Metrobüs kazası bugün kaç kişi yaralandı konusu araştırılıyor. Günün erken saatlerinde megakentin en yoğun ulaşım araçlarından olan metrobüste kaza meydana geldi. Sefaköy mevki olarak bilinen Küçükçekmece ilçesinde yaşanan kazada 10 kişi yaralandı. Ekipler kısa sürede kazaya müdahale ederken metrobüs yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ise yaşanan kazanın görüntülerini ve yaralı sayısını araştırıyor.

SEFAKÖY METROBÜS KAZA GÖRÜNTÜLERİ (29 AĞUSTOS 2024)

Sefaköy’de yaşanan metrobüs kazasının görüntüleri paylaşılmadı. Yetkililer güvenlik kamerası görüntülerini yayımladığında haberimizde yer vereceğiz.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.

METROBÜS KAZASI BUGÜN KAÇ KİŞİ YARALANDI

İlk bilgilere göre kazada 3'ü ağır, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu.