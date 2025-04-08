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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kent basını ile bir araya geldi. Düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan Yılmaz, görevine şuan için bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
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TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde kent basını ile buluşan Yılmaz, partisinden destek görmediğini, parti içi çekişmeler nedeniyle belediye yönetiminin sürdürülemez olduğunu kaydetti. "Şahsi menfaatler, rant peşinde koşanların iftira siyaseti ve ahlak dışı kumpaslar belediye yönetimini felç etmiş durumda" diyen Yılmaz partili milletvekillerini, bazı meclis üyelerini ve il teşkilatını suçladı. 

Ak Parti veya bir başka partiye geçme kararına ilişkin soruları yanıtsız bırakan Yılmaz, "Şu anda için bağımsızım" dedi. 

 

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