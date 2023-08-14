Şekere zam geldi mi? 1 kilo şeker kaç lira?

Gıda fiyatlarında enflasyona bağlı artış sürerken şekere de art arda 9. kez zam yapıldı.

BloombergHT'nin haberine göre; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından 8 Mayıs'ta KDV hariç kilogram fiyatı 18,5 TL olarak belirlenen toz şeker, 14 Ağustos'ta 24 TL'ye çıktı. 14 haftada toz şeker yüzde 29,7 zamlandı.

Kademeli artış

8 Mayıs'ta 18,5 TL olan KDV hariç toz şeker fiyatı 16 Mayıs'ta yüzde 1 zamlanarak 18,69 TL oldu. 5 Haziran'da yüzde 4,36 artışla 19 TL olan toz şekerin fiyatı, 10 Temmuz'da yüzde 7,7 zamla 21 TL'ye çıktı. Ardından 2 hafta sonra bu kez 24 Temmuz'da Türkşeker yeniden toz şekere yüzde 2.4 zam yaparak 21,5 TL'ye yükseltti. 31 Temmuz'da ise yüzde 3,5 zamlanan toz şekerin kilogram fiyatı KDV hariç 22,25 TL oldu.

Ağustos'ta şekere iki zam

7 Ağustos'ta da şeker fiyatyarı önce yüzde 3,8 artışla 23,10 TL'ye 14 Ağustos'ta da yüzde 3,9 artışla 24 TL'ye çıktı. Böylece Mayıs'tan bu yana Türkşeker, toz şeker fiyatlarına "küçük küçük" yaklaşık yüzde 30 zam yapmış oldu.