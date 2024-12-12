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Selvi Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya kararı: İkisinin de üzerini çizdi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun aldığı yeni karar, sosyal medyada gündem oldu. Selvi Kılıçdaroğlu, CHP ve CHP Kadın Kolları'nın sosyal medya hesaplarını takibi sonlandırarak yalnızca eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip etmeye başladı.

Haber Merkezi
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Selvi Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya kararı: İkisinin de üzerini çizdi
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14 ve 28 Mayıs tarihlerindeki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Twitter ve Instagram hesapları açan, sosyal medya hesaplarından eşi Kemal Kılıçdaroğlu’na destek olan Selvi Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir hamle yaptı.
Selvi Kılıçdaroğlu, CHP ve CHP Kadın Kolları'nın sosyal medya hesaplarını takipten çıktı, sadece Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipte bıraktı. Selvi Kılıçdaroğlu’nun bu hareketi dikkat çekerken, Selvi Kılıçdaroğlu sebebine ilişkin bir açıklama yapmadı.

"Özgür Bey bağırmanız hoş olmadı"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel olmuş, Kurultay’ın ilk gününde konuşan Özgür Özel “Bundan sonra başlattığı adalet yürüyüşüne hep beraber devam edeceğimiz Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum” diyerek eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkürlerini iletmişti. Konuşma sonrası yerine oturmak üzere yürüyen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile tokalaşmış, Selvi Kılıçdaroğlu ise Özel’e “Özgür Bey bağırmanız hoş olmadı!” diyerek tepki göstermişti.

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