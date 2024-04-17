Şevval ayı namazı nasıl kılınır? Şevval ayı namazı kaç rekattır? Şevval ayı namazının kılınışı!
Sözlükte “yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak” anlamlarındaki şevl kökünden türeyen şevvâl kelimesi kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır. Bu ayda nasıl namaz kılındığı araştırılmaya başlandı. Peki, Şevval ayı namazı nasıl kılınır? Şevval ayı namazı kaç rekattır? İşte detaylar...
Şevval ayı namazı nasıl kılınır?
Şevval ayında kılınması gereken özel bir namaz yoktur. Ancak kaza namazları dışında Evvabin, Teheccüd, Duha namazı bu özel ayda yapılabilecek ibadetlerden biri.
Evvabin namazı nedir?
Evvabin namazı: Evvâb "tevbe eden, sığınan" anlamına gelir. Evvabin, evvab kelimesinin çoğulu olup, tevbe ve istiğfar ederek Allah Teâlâ'ya çokca yönelen kişi demektir. Bu namaz altı rekât olup akşam namazından sonra, bir iki veya üç selâmla kılınır.
Ammâr b. Yâsir (r. anhümâ)'den şu hadis rivayet edilmiştir: "Her kim akşam namazından sonra altı rekat namaz kılarsa denizin köpükleri kadar da olsa Allah Teâlâ onun günahlarını mağfiret eder."
Akşam namazının sünnetinden sonra iki ilâ altı rekat arasında kılınan nafile namaza da "evvabin" denilmiştir. Hz. Peygamber, akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kılanın evvâbinden (günah işleyip, arkasından hemen tövbe eden kimselerden) sayılacağını bildirmiş ve arkasından da şu ayeti okumuştur: "Rabbiniz, içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer salih kimseler olursanız, şüphesiz Allah tövbe edenleri affedicidir" (el-İsrâ, 17/25 ; bk. İbn Kesir, Tefsir, İstanbul 1985, V, 64, 65; Şürünbülâli, Şerhu Nüri'l-İzah, İstanbul 1984. s.74)
Evvabin namazı ne zaman kılınır?
Evvabin namazı, akşam namazı ile yatsı namazı arasıdır.
Evvabin namazının kılınışı
1. Rekat
- "Niyet ettim Allah rızası için Altı rekat evvabin namazını kılmaya" diye niyet ederiz
- "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
- Sübhaneke'yi okuruz
- Euzü-besmele çekeriz
- Fatiha Suresini okuruz
- Kur'an'dan bir sure okuruz
- Rüku'ya gideriz
- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
2. Rekat
- Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
- Besmele çekeriz
- Fatiha Suresini okuruz
- Kur'an'dan bir sure okuruz
- Rüku'ya gideriz
- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
- Oturarak Ettahiyyatu okuruz
3. Rekat
- Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
- Besmele çekeriz
- Fatiha Suresini okuruz
- Kur'an'dan bir sure okuruz
- Rüku'ya gideriz
- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
4. Rekat
- Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
- Besmele çekeriz
- Fatiha Suresini okuruz
- Kur'an'dan bir sure okuruz
- Rüku'ya gideriz
- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
- Oturarak Ettahiyyatu okuruz
5. Rekat
- Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
- Besmele çekeriz
- Fatiha Suresini okuruz
- Kur'an'dan bir sure okuruz
- Rüku'ya gideriz
- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
6. Rekat
- Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
- Besmele çekeriz
- Fatiha Suresini okuruz
- Kur'an'dan bir sure okuruz
- Rüku'ya gideriz
- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
- Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
- "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız