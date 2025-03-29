Sezen Aksu’dan açıklama: Bu kadar insanın sesini dinlemek sizin görevinizdir

Türk müziğinin usta ismi Sezen Aksu, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile İBB soruşturmaları sonrasında yaşanan gelişmelere dair endişelerini dile getirdi. Aksu, yetkililere hukukun üstünlüğüne bağlı kalma ve insan haklarına saygı gösterme çağrısında bulundu.

Aksu'nun açıklaması şu şekilde:

"Aklıselime çağrımdır!

Hepimize ait olan biricik vatanımızın içine düşürüldüğü bu durumdan fiziki acıdan çok daha ağrılı, sancılı, derin bir üzüntü içindeyim.

Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum.

Bu kadar insanın sesini dinlemek, onları anlamak, tüm uygulamalarınızı hukuka uygun yapmak, insan haklarını asla ihlal etmemek, hele geleceğimiz gençlerimizi gözünüz gibi korumak, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza karşı sizin görevinizdir.

Bu söylediklerimi makulün ölçütü ile değerlendirmeniz umuduyla…"