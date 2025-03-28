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Ekrem İmamoğlu protestolarıyla ilgili ilk iddianame hazırlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanması sonrası başlayan eylemlere katılan 74 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu protestolarıyla ilgili ilk iddianame hazırlandı
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18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali, ertesi gün de gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda 24 Mart'ta gözaltına alınan ve ertesi günü tutuklanan 74 kişiyle ilgili iddianame 28 Mart'ta düzenlendi. İddianamede çoğunluğu 20'li yaşlarda gençler için 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istendi. Savcı, şüphelilerin İstanbul Valiliği'nce alınan yasaklama kararına ve dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunmaya devam ettiklerini ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiklerini ileri sürdü.

Anayasaya atıfta bulunuldu 

İddianamede ayrıca "Herkes, önceden izin almaksızın bu kanunun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir" şeklindeki hüküm anımsatıldı ancak bu hakkın kullanılmasının
usul ve şartlarının kanun ile belirlendiği, valiliklerin yasaklama ya da erteleme kararı verebileceği belirtildi.

53 kişi daha tutuklandı

İstanbul'da bugünse sulh ceza hakimliklerine tutuklama talebi ile sevk edilen 73 kişiden 53 kişi hakkında tutuklama, 2 adli kontrol, 18 ev hapsi kararı verildi. 61 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı alındı.

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