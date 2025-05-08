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Kaçak kazıyla 2 bin yıllık roma mozaiği buldu! Sosyal medyada yakayı ele verdi

Yaptığı kaçak kazıda 2 bin yıllık roma mozaiği keşfeden şüpheli kendini sosyal medyada ele verdi. Görüntüleri paylaşınca Jandarma şüphelileri düzenlenen operasyonla yakaladı.

Haber Merkezi
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Kaçak kazıyla 2 bin yıllık roma mozaiği buldu! Sosyal medyada yakayı ele verdi
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Kaçak kazıyı sosyal medya ortaya çıkardı. Tokat’ın Zile ilçesinde izinsiz kazıyla Roma mozaiği ortaya çıkaran şüpheliler yaptıkları paylaşımla yakayı ele verdi.

2 bin yıllık mozaik kaçak kazı ile keşfedildi 

Bir bağ evinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık bir mozaik ortaya çıkardı.

Jandarma kaçak kazı için harekete geçti

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden F.Ş. ve oğlu A.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler M.Ş. ve Ş.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaçak kazının yapıldığı bağ evinde, yaklaşık 3x3 metre boyutlarında olduğu belirtilen tarihi mozaiğin üzerinin torba ile örtülerek gizlenmeye çalışıldığı tespit edilirken ele geçirilen eser, uzman ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

Kaçak kazının sırrı sosyal medyada çözüldü

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş.’nin, 8 Nisan tarihinde mozaik üzerinde kazı yaparken çektiği bir videoyu sosyal medyadan paylaştığı belirlendi. Ayrıca şahsın kazı yaparken sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı iddia edildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

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