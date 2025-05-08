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CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu ile görüşmek için Silivri'ye gitti

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Silivri'ye gitti. 

Haber Merkezi
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CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu ile görüşmek için Silivri'ye gitti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Silivri (Marmara) Cezaevi'ne gitti.

Özel, bu görüşme ile altıncı kez İmamoğlu'nu ziyaret etmiş olacak.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı engellenmişti. CHP'liler ve yurttaşlar sosyal medyada duruma tepki göstermek için sosyal medyadaki profil resimlerine İmamoğlu'nun fotoğrafını koymaya başlamıştı.

Özel'in yasak ile ilgili ve gündeme ilişkin açıklaması yapması bekleniyor.

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