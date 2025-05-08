Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na başvurular başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) kapsamındaki 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının başvuruları başladı.
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Temmuz'da uygulanacak sınavın başvuruları 20 Mayıs'a kadar sürecek.
Sınava, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurulabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-MEB-AGS Kılavuzu'nda yer alıyor.
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