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Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) kapsamındaki 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının başvuruları başladı.

Haber Merkezi
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Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na başvurular başladı
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Temmuz'da uygulanacak sınavın başvuruları 20 Mayıs'a kadar sürecek.

Sınava, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurulabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-MEB-AGS Kılavuzu'nda yer alıyor.

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