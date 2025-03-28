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Gözaltına alınmıştı! İmamoğlu'nun avukatının savcılık ifadesine ulaşıldı

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın ifadesi ortaya çıktı.

Haber Merkezi
AA
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Gözaltına alınmıştı! İmamoğlu'nun avukatının savcılık ifadesine ulaşıldı
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İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında tutuklanan şüpheli Mehmet Ali Çalışkan'ı nereden tanıdığının sorulması üzerine Pehlivan, "Mehmet Ali Çalışkan'ı iyi bir entelektüel olarak tanırım. Kendisiyle ilgili öncesine dayalı bir vekalet ilişkisi yahut ticari bir ilişkim bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Pehlivan, MASAK raporundaki Çalışkan'a 1 milyon 500 lira gönderdiği iddialarını reddetti.

Reform Vakfı ile bir ilişkisinin olup olmadığı sorulan Pehlivan, İmamoğlu'nun avukatı olması sebebiyle Vakfa üye olduğunu belirtti.

Pehlivan, Reform Vakfına para göndermesiyle ilgili, "Reform Vakfının üyesi ve bağışçısıyım. 2 milyon 400 bini bağış olarak gönderdim." ifadesini kullandı.

Soruşturmanın, önceki soruşturmalarda avukatlık faaliyeti yürütmesi sebebiyle açıldığını savunan Pehlivan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

MASAK raporunda Pehlivan'ın, İBB'ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfına ilişkin para hareketi tespit edildiği bilgisinin yer aldığı öğrenilmişti.

Pehlivan, soruşturma kapsamında gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pehlivan, ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Pehlivan hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.

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