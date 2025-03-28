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İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alınmıştı. Pehlivan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi
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İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alınmıştı. Pehlivan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Avukat Mehmet Pehlivan’ın ifadesinin savcılıkta alınacağı öğrenildi.

İmamoğlu: Derhal avukatımı serbest bırakın

Aklama suçları soruşturma bürosunca verilen gözaltı kararının ardından, Pehlivan TCK 282 ve 5549 sayılı kanun kapsamında gözaltına alındı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını açıkladı.

İmamoğlu, gözaltına kararına, "Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın" diyerek tepki gösterdi.

Avukat Mehmet Pehlivan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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