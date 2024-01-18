SGK'da açık büyüyor: 10 ayda 42,6 milyar TL'ye ulaştı
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Ocak-Ekim 2023 dönemindeki toplam geliri, devlet katkıları ile birlikte 1 trilyon 719 milyar 75 milyon TL oldu. Gelirin 260 milyar 731 milyon TL’si devlet katkılarından oluştu. Kurumun 10 aylık toplam açığı ise 42 milyar 601 milyon TL olarak hesaplandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Ocak-Ekim 2023 dönemindeki toplam gelirinin, devlet katkıları ile birlikte 1 trilyon 719 milyar 75 milyon TL olduğu açıklandı. Gelirin 260 milyar 731 milyon TL’si devlet katkılarından oluştu. SGK’nın ocak-ekim dönemi giderinin ise 1 milyar 761 milyon 676 bin TL olduğu belirtildi.
Açıktaki 4 aylık artış 30 milyarı geçti
Gelir gider dengesi giderek bozulan SGK’nın 10 aylık toplam açığı 42 milyar 601 milyon TL olarak hesaplandı. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2023’in ilk yarısındaki toplam açığı 9 milyar 643 milyon TL olan SGK’nın açığı böylelikle, dört ayda 30 milyar TL’den fazla tutarda arttı. SGK’nın bu hükümet döneminde verdiği açığın toplamı ise 537 milyar 76 milyon 309 bin TL olarak kaydedildi.
SGK, en yüksek açığı 67 milyar 469 milyon 343 TL ile 2020 yılında verirken 2002-2023 dönemindeki SGK açıkları, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:
2002: 7,9 milyar TL
2007: 25 milyar TL
2012: 17,2 milyar TL
2017: 24,1 milyar TL
2022: 39,7 milyar TL
2023 (Ocak-Ekim): 42,6 milyar TL
Bütçe transferi miktarı da arttı
Bütçe açığını kapatmak amacıyla SGK’ya bütçeden yapılan transferin tutarı da katlanarak arttı. Kuruma aktarılan miktar, bazı yıllara göre kayıtlara şöyle yansıdı:
2018: 57,5 milyar TL
2019: 71,2 milyar TL
2020: 85 milyar TL
2021: 106,8 milyar TL
2022: 174,7 milyar TL
2023 (Ocak-Ekim): 660,6 milyar TL