SGK'da açık büyüyor: 10 ayda 42,6 milyar TL'ye ulaştı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Ocak-Ekim 2023 dönemindeki toplam gelirinin, devlet katkıları ile birlikte 1 trilyon 719 milyar 75 milyon TL olduğu açıklandı. Gelirin 260 milyar 731 milyon TL’si devlet katkılarından oluştu. SGK’nın ocak-ekim dönemi giderinin ise 1 milyar 761 milyon 676 bin TL olduğu belirtildi.

Açıktaki 4 aylık artış 30 milyarı geçti

Gelir gider dengesi giderek bozulan SGK’nın 10 aylık toplam açığı 42 milyar 601 milyon TL olarak hesaplandı. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2023’in ilk yarısındaki toplam açığı 9 milyar 643 milyon TL olan SGK’nın açığı böylelikle, dört ayda 30 milyar TL’den fazla tutarda arttı. SGK’nın bu hükümet döneminde verdiği açığın toplamı ise 537 milyar 76 milyon 309 bin TL olarak kaydedildi.

SGK, en yüksek açığı 67 milyar 469 milyon 343 TL ile 2020 yılında verirken 2002-2023 dönemindeki SGK açıkları, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

2002: 7,9 milyar TL

2007: 25 milyar TL

2012: 17,2 milyar TL

2017: 24,1 milyar TL

2022: 39,7 milyar TL

2023 (Ocak-Ekim): 42,6 milyar TL

Bütçe transferi miktarı da arttı

Bütçe açığını kapatmak amacıyla SGK’ya bütçeden yapılan transferin tutarı da katlanarak arttı. Kuruma aktarılan miktar, bazı yıllara göre kayıtlara şöyle yansıdı:

2018: 57,5 milyar TL

2019: 71,2 milyar TL

2020: 85 milyar TL

2021: 106,8 milyar TL

2022: 174,7 milyar TL

2023 (Ocak-Ekim): 660,6 milyar TL