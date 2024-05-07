Sigaraya zam üstüne zam!
Sigara fiyatlarına bir zam daha... Bat grubu sigara satış fiyatlarına 2 ile 4 TL arasında zam yapıldı. Yeni fiyatlar yayınlandı.
BAT grubu sigara fiyatlarına zam yapıldı. BAT grubu sigara markalarına 2 TL ile 4 TL arasında zam yapıldı. Yeni fiyatlar 8 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.
BAT Grubu sigaralara boykot kararı
British American Tobacco (BAT) grubu firması, satışlarından elde edilen kar marjını %4.71'den %3.68'e düşürmüştü. Bu durum, bayiler tarafından tepkiyle karşılanmış ve boykotlara sebep olmuştu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği, kâr marjının düşüm olması sebebi ile BAT grubu sigara markalarının satışının durdurulması kararı almıştı.
BAT grubu sigaralara 1 Mayıs'ta zam yapılmıştı.