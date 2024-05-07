  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sigaraya zam üstüne zam!
Takip Et

Sigaraya zam üstüne zam!

Sigara fiyatlarına bir zam daha... Bat grubu sigara satış fiyatlarına 2 ile 4 TL arasında zam yapıldı. Yeni fiyatlar yayınlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sigaraya zam üstüne zam!
Takip Et

BAT grubu sigara fiyatlarına zam yapıldı. BAT grubu sigara markalarına 2  TL ile 4 TL arasında zam yapıldı. Yeni fiyatlar 8 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.

BAT Grubu sigaralara boykot kararı

British American Tobacco (BAT) grubu firması, satışlarından elde edilen kar marjını %4.71'den %3.68'e düşürmüştü. Bu durum, bayiler tarafından tepkiyle karşılanmış ve boykotlara sebep olmuştu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği, kâr marjının düşüm olması sebebi ile BAT grubu sigara markalarının satışının durdurulması kararı almıştı.

BAT grubu sigaralara 1 Mayıs'ta zam yapılmıştı.

Van’da ekmeğe zam

Zam Haberleri

Van’da ekmeğe zam
Bu konularda ilginizi çekebilir
zam