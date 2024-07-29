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Silivri'de yangın çıktı: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı!

Silivri Kınalı'da çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yangın itfaiyecilerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü, trafik ise normale döndü.

Haber Merkezi
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Silivri'de yangın çıktı: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı!
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Avrupa Otoyolu Kınalı Bağlantısı Edirne istikametinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyecilerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Yol trafiğe kapatıldı

D-100 kara yolu Edirne istikameti, tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken jandarma yolda güvenlik önlemi aldı.  trafik ise normale döndü. Yangın itfaiyecilerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü, trafik ise normale döndü.

Yangını söndürmeye çalışan itfaiyeciler arı kovanları için seferber oldu

Arı kovanlarının bulunduğu alan, itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alındı. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesiyle birlikte Edirne istikameti araç trafiğine kapatıldı. Yangın, fabrikaların bulunduğu bölgeye yakın bir noktada etkili olurken, arı kovanlarının bulunduğu alan, itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alındı. 

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