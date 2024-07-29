Malatya'da kuru kayısı lisanslı depolar yaklaşık bin 500 ton ürün alımı yaptı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya Ticaret Borsası ve Lisanslı Depo AŞ tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk lisanslı kuru kayısı deposunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kayısı hasadının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Bir taraftan ihracat devam ederken bir yandan da üreticilerin ürünlerini kuruttuğunu anlatan Özcan, saklama koşulları zayıf olan özellikle de devlet desteklerinden faydalanmak isteyen üreticilerin ürünlerini depolarına bıraktığını ifade etti.

Özcan, lisanslı depolarla ilgili son günlerde ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu, bilgisi, belgesi olmadan, ziyaret etmeden, görmeden anlamsız açıklamalar yapıldığını aktararak, bunun kente ve kayısıya zarar verdiğini kaydetti.

"Her gün ortalama 30-35 ton civarında ürün kabul ediyoruz"

Malatya'da üreticinin kuru kayısısını lisanslı depoya bırakmaya devam ettiğini anlatan Özcan, şöyle devam etti:

"16 gündür burada arkadaşlarımız hasadını bitirmiş ve ürününü kurutan üreticimizin ürününü lisanslı depolara almakla meşgul. Her gün ortalama 30-35 ton civarında ürün kabul ediyoruz. Şu ana kadar da bu depomuzdaki ürün miktarı 536 ton ama kamuoyuna yapılan açıklama sanki bu depolar ne işe yarıyor? Ne yapıyor? Halen kapalı gibi.... Mutlaka sorunlar, problemler vardır ama bunları konuşarak, istişare ederek hallederiz. Ticaret Borsası yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne 6 yıldır üreticiyi korumak için canla başla çalışıyoruz."

"Kentte toplamda 11 ton kapasiteli iki kuru kayısı lisanslı deposu var"

Kentte toplamda 11 ton kapasiteli iki kuru kayısı lisanslı deposunun bulunduğunu hatırlatan Özcan, hasadı yapılan ve işlemlerden geçirilerek depoya konulabilir hale getirilen ürünlerin 16 gün önce piyasaya çıktığını söyledi. Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depolara bugün itibarıyla 1400 tona yakın ürün almışız. Üreticinin ürettiği kuru kayısıları burada sağlıklı koşullarda devlet desteklerinden faydalanacağı şekilde depolara kabul ediyoruz. Buradan bütün üreticilerimize sesleniyorum; özellikle saklama koşulları zayıf olan, ürünü saklayabilmek için sıkıntı yaşayan, devlet desteklerinden de faydalanmak isteyen bütün üreticilerimiz lütfen ürünlerini kurduğumuz kuru kayısı lisanslı depolara intikal ettirsinler. Bunlar tamamen iklimlendirilmiş, ürünü korumak üzere de planlanmış, şekillendirilmiş depolar. Bu depolar üreticiler için yapıldı. Biz üreticiyi korumak için bu depoları yaptık. Özellikle lisanslı depoları tenkit edici, gereksiz açıklamalardan da lütfen herkes kaçınsın."

Kayısı üreticisi Ahmet Turan Keleş ise ilk defa lisanslı depoya kayısı getirdiğini belirterek, "Emeği geçerlere teşekkür ediyorum. Mükemmel bir depo, vatandaşlar burayı değerlendirsin, kayısılarını ucuza vermeyip, getirip bu depoda muhafaza etsinler." diye konuştu.

Üretici Hasan Keleş de deponun son derece modern olduğunu anlatarak, ürününü, ucuza satılmaması için depoya teslim ettiğini kaydetti.