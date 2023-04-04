Sinan Ateş cinayeti soruşturmasıyla ilgili açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasına bakan bir savcının dosyadaki yetkilerinin kaldırıldığına ilişkin iddialar konusunda açıklama yaptı.

Başsavcılıktan, medyada yer alan 'Sinan Ateş dosyasında şüpheli konumda bulunan Tolgahan Demirbaş’ı ikinci kez gözaltına almak isteyen savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' haberine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Anılan haberin 'yalan haber' niteliğinde olduğu, adı geçen savcımızın halihazırda soruşturmada görevinin devam ettiği, kaldı ki haber içeriğinde geçen 'ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan' ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı, haber yapılırken doğru bilgi verilmesinin gazetecilik mesleğinin temel ilkesi olması zorunluluğuna maalesef uyulmadığı, anılan soruşturmanın bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünün tekrar vurgulanması zorunlu görüldüğünden kamuoyuna duyurulur."