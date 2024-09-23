Sinan Ateş davasında kritik gelişme! Kurşunlar Eray Özyağcı'nın silahından çıktı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda maktul Ateş'i öldüren kurşunların tamamının tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından çıktığı bilgisine yer verildi.

"Kurşunlar Özyağcı'nın silahından çıktı"

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dosyada maktul Ateş'i öldüren kurşunların hangi silahta çıktığına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Hazırlanan rapora göre maktul Sinan Ateş'e isabet eden kurşunların tamamı tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından çıktı. Otopsi raporunda da Sinan Ateş'in arkasına isabet eden bir kurşuna rastlanmamıştı. Eray Özyağcı ve Doğukan Çep duruşmadaki savunmalarında başka birinin de ateş ettiğini belirterek Sinan Ateş'i öldüren kurşunun Özyağcı'nın silahından çıkmadığını iddia etmişti.

Sinan Ateş'i 35 dakika ayakta beklemiş

Olay günü öğlen saatlerinde olay yerine gelen Eray Özyağcı'nın yaklaşık olarak 35 dakika ayakta beklediği anlaşıldı. Sinan Ateş'in sağında Ahmet Keçik, solunda Selman Bozkurt ile birlikte yürüyerek 1436. Sokak istikametinde yürüdüğü belirtildi. Bu esnada tetikçi Eray Özyağcı'nın hafif ticari aracın önünde saklanarak maktul Ateş'e doğru ateş ettiği ve Ateş'in yüz üstü yere düştüğü bilgisi yer aldı.

Daha sonra Özyağcı'nın, Bozkurt'a da ateş ederek yaraladığı, Keçik'in ise kendisini korumak maksadıyla hafif ticari aracın arkasına saklandığı belirtildi. Saldırının ardından Özyağcı'nın olay yerinden koşarak uzaklaştığı, Ahmet Keçik'in ise tetikçinin arkasından ateş ettiği ifade edildi. Bu esnadaysa Bozkurt'un yerde yatan Ateş'in yanına geldiği anlaşıldı.

"Tetikçi Özyağcı dışından kimse maktul Sinan Ateş'e ateş etmedi"

Raporda, tetikçi Eray Özyağcı dışından hiç kimsenin maktul Sinan Ateş'e ateş etmediği bilgisi yer alırken, Özyağcı'nın Keçik ve Bozkurt'a da ateş ettiği belirtildi. Selman Bozkurt'un, Sinan Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Ahmet Keçik'e bir şey verdiği ancak görüntülerden verilen maddenin anlaşılamadığı anlatıldı.