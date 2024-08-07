Sirena Marine’deki yangın söndürüldü

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Orhangazi’de yer alan yat üreticisi Sirena Marine tesislerinde sabah saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayda can kaynı veya ciddi bir yaralanma olmadığı belirtildi. Sirena Marine’den yapılan açıklamada:

“Bu süreçte işlerimizin aksamaması için gerekli tüm önlemleri ivedilikle almış olup, üretim faaliyetlerimizin en kısa sürede normale dönmesi için çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Tesisimizde meydana gelen bu üzücü olay nedeniyle derin bir üzüntü duyduğumuzu ifade eder, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, güvenlik güçlerine, sağlık personeline ve bizzat olay yerinde konuyu takip ederek bizlere destek olan; Gemlik Kaymakamımıza, Orhangazi Belediye Başkanımıza, Orhangazi İlçe Jandarma Komutanımıza, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanımıza ve Jandarma Bölge Komutan Yardımcımıza teşekkürlerimizi sunarız. Bu tür bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya ve güvenlik standartlarımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğimizi ifade eder, kamuoyuna ve tüm paydaşlarımıza anlayışları ve destekleri için teşekkür ederiz” denildi.