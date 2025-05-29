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Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak isim belli oldu

DEM Parti, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak yeni ismi belirledi.

Haber Merkezi
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Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak isim belli oldu
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından, kimin Meclis Başkanvekili olacağı merak ediliyordu.

Önder'in, DEM Parti kontenjanından Meclis Başkanvekili olması dolayısıyla yeni başkanvekili yine aynı parti milletvekilleri arasından belirlendi.

Adı geçen isimler arasında Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar öne çıkıyordu.

Gazeteci Hilal Köylü, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismin netleştiğini; bu ismin Van milletvekili Pervin Buldan olduğunu duyurdu. 

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