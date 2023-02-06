Sivas'ta kar köy yollarını kapattı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 482 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentte 482 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan köy yollarında 92 araç ve 130 personelle çalışmalar sürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Bu arada il merkezinde de yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.