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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi
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Merkeze bağlı Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki E.N'nin vücuduna kene yapıştı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Rahatsızlanan E.N, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan E.N, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yakınlarına teslim edilen E.N'nin cenazesinin, Olukman köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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