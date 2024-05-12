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Sivas'ta otomobil şarampole devrildi! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Sivas'ta otomobil şarampole devrildi! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Sivas'ta M.A. (44) yönetimindeki otomobil, Yıldızeli ilçesi Tat köyü yakınlarında şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Korkunç kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.A. (68), A.H.A. (4), H.H.A. (8), S.A. (10), V.A. (32) ile Ş.A. (67) yaralandı.

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Yaralılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yaralılardan Ş.A. kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde, S.A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan H.H.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 