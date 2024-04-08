Şölen kimin malı? Şölen İsrail malı mı? Kent şeker kimin malı? Kent şeker İsrail malı mı?

Şölen kimin malı?

Şölen Çikolata Gıda Sanayi A.Ş. adıyla 1989 yılında Çoban Ailesi tarafından Gaziantep’te kurulmuş olan çikolata, gofret ve şekerleme şirketi.

Çikolata, çikolatalı ürünler, bisküvi, kraker, kek, şeker ve lokum kategorilerindeki ürünleriyle pazarda yer almaktadır.

TİM verilerine göre Türkiye’nin en fazla çikolata ve çikolatalı ürün ihracatı yapan firması olan Şölen, bugün 200’ün üzerinde ürün çeşidini 100’ü aşkın ülkeye ihraç etmektedir. Dünyanın şekerleme alanında en önemli listelerinden biri olan "Candy Industry Top 100" listesinde 2014 yılında 49. sırada yer alan firma, Biscolata, Milango, Ozmo, Wapps, Luppo, Lokkum, Nutymax, Greta gibi lokal ve uluslararası pazarlarda başarıya ulaşmış markaları bünyesinde bulundurmaktadır.

Şölen İsrail malı mı?

1989 yılında Gaziantep’te Çoban ailesi tarafından kurulan Şölen, İsrail malı değildir.

Kent şeker kimin malı?

Kent Gıda, İstanbul merkezli, Türkiye'nin en büyük sakız, şeker, şekerleme, lolipop, draje, çikolata, bisküvi şirketlerinden biridir.[2] En popüler markalarına Bubblicious, Missbonbon, Tofy, Madlen, Şıpsevdi, Topitop, Missbon, Tofita, Tipitip, Olips, Milka, Oreo, Falım, First, Jelibon, Toblerone dahildir.

Kent Gıda 2013 yılında Türkiye’nin ilk 500 ihracatçı firması arasına girmiştir. İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı listede de ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer almaktadır.

Kent şeker İsrail malı mı?

Mondelez International çatısı altında faaliyet gösteren Kent, Mondelez International, The Kitchen Hub ve Torr isimli iki İsrail gıda girişimine yatırımda bulunmuştur. Bu yatırımlar, Mondelez'in İsrail'deki varlığını ve ekonomik ilişkilerini pekiştirmektedir.

Mondelez International, İsrail'de araştırma ve geliştirme (AR-GE) yatırımları da yapmaktadır. Haifa'da bulunan AR-GE merkezi, gıda ve içecek sektöründe yenilikçi ürünler geliştirmeye odaklanmıştır.