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SON DAKİKA... Acun Ilıcalı'ya yasa dışı bahis reklamı soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis reklamı yapılması ve insanların teşvik edilmesi iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
AA
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SON DAKİKA... Acun Ilıcalı'ya yasa dışı bahis reklamı soruşturması
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Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olduğu öğrenildi.

Milli maçın ardından Acun Ilıcalı açıklama yapmıştı

Acun Ilıcalı, dün akşam TV8’de yayınlanan Türkiye- Karadağ maçında reklam panolarına yansıyan yasa dışı bahis reklamları dikkat çekmişti.  Müsabakanın yayıncısı olan TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, reklam panolarında yer alan söz konusu reklamlarla kendilerinin ilgisi olmadığını söylemişti.

Acun Ilıcalıi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:
“Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur.”

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