  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme! 7 fenomen hakkında yakalama kararı
Takip Et

Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme! 7 fenomen hakkında yakalama kararı

Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme! 7 fenomen hakkında yakalama kararı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Gelir İdaresi'nden Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi uyarısı: İş yeri araçlarında zorunlu olacakGelir İdaresi'nden Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi uyarısı: İş yeri araçlarında zorunlu olacakEkonomi

 

Altın ithalatı ekimde üst üste üçüncü ayda da arttıAltın ithalatı ekimde üst üste üçüncü ayda da arttıAltın Haberleri

 

Gündem
Yenidoğan Çetesi üyesi: Sanıklar gıda takviyesi adı altında göz damlası satmışlar
Yenidoğan Çetesi üyesi: Sanıklar gıda takviyesi adı altında göz damlası satmışlar
Kiracısı ile kızını öldüresiye darp etmişti! Ev sahibi tutuklandı
Kiracısı ile kızını öldüresiye darp etmişti! Ev sahibi tutuklandı
Kentsel dönüşüm yapılan binada göçük! Yaralılar var
Kentsel dönüşüm yapılan binada göçük! Yaralılar var
Adana'da depremzedelere hak sahipliği başvuruları için 2 gün daha ek süre verildi
Adana'da depremzedelere hak sahipliği başvuruları için 2 gün daha ek süre verildi
Rize’de meydana gelen heyelan güvenlik kamerasına yansıdı
Rize’de meydana gelen heyelan güvenlik kamerasına yansıdı
Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler iptal edildi
Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler iptal edildi