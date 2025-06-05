SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Antalya açıklarında deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verisine göre Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2025-06-05
Saat:07:32:32 TSİ
Enlem:35.85444 N
Boylam:32.21889 E
Derinlik:67.26 km
Detay:https://t.co/p3wMh4AroB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi