SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Antalya açıklarında deprem

AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.