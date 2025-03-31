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Son dakika: AFAD duyurdu! Antalya’da korkutan deprem!

AFAD merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Son dakika: AFAD duyurdu! Antalya’da korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği 12.39 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD son depremler listesi

Kandilli depremi 4.1 olarak duyurdu

Kandilli Rasathanesi Alanya depremini 4.1 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 6.2 olarak kaydedildi. 

İşte Kandilli son depremler listesi

Vatandaşlar sokağa çıktı

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, sallandıklarını anladıklarında aşağı indiklerini söylediler. Korkutan depremle ilgili herhangi bir hasar yaşanmadığı bildirildi. Deprem Soğukpınar, Orhanköy, Karamanlar, Akdam ve Güneyköy mahallelerinde de hissedildi.

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