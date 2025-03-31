Son dakika: AFAD duyurdu! Antalya’da korkutan deprem!
AFAD merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliği 12.39 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 30, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Alanya (Antalya)
Tarih:2025-03-31
Saat:01:36:33 TSİ
Enlem:36.67083 N
Boylam:31.83528 E
Derinlik:12.39 km
Detay:https://t.co/yn2Ly3TdRi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD son depremler listesi
Kandilli depremi 4.1 olarak duyurdu
Kandilli Rasathanesi Alanya depremini 4.1 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 6.2 olarak kaydedildi.
İşte Kandilli son depremler listesi
Vatandaşlar sokağa çıktı
Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, sallandıklarını anladıklarında aşağı indiklerini söylediler. Korkutan depremle ilgili herhangi bir hasar yaşanmadığı bildirildi. Deprem Soğukpınar, Orhanköy, Karamanlar, Akdam ve Güneyköy mahallelerinde de hissedildi.