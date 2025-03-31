Ünlü sanatçıdan acı haber! Volkan Konak, hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, Girne'de verdiği konser sırasında aniden fenalaştı. Sahnede rahatsızlanan Konak’a ilk müdahale sahnede yapıldı.

Kalp masajı uygulandığı öğrenilen usta sanatçı, hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu

KKTC Sağlık Bakanlığı, İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan şarkıcı Volkan Konak’ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan şarkıcı Volkan Konak’ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık, KKTC'deki konseri sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Konak hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır."

İlk müdahaleyi konseri izleyenler yaptı

İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapılan Konak, daha sonra çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Volkan Konak'ın son konser görüntüleri ortaya çıktı

Sahnede fenalaşan Volkan Konak’ın, yere yığılmadan önceki son anları ortaya çıktı.

Metin Arolat da sahnede hayatını kaybetmişti

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat da sahnede kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti. 21 Eylül tarihinde İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Arolat, sahnede aniden fenalaşarak yere yığılmış, kalp masajı yapılan 52 yaşındaki şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı Arolat hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Volkan Konak kimdir?

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. 1991 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Sanat ve müzik hayatına 1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı Suların Horon Yeri adlı müzik albümüyle başladı. Daha sonraları beste çalışmalarına başladı. Nâzım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın, Sabahattin Ali gibi şairlerin eserlerini besteleyerek müziğini, tarzını belirlemiş oldu. Beste müziğinin içerisine etnik motifleri katarak örneği olmayan kendine özgü bir tarz yaratmış oldu.

Karadeniz Müziğini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturarak özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Konak, Efulim’i 1993 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında 'Gelir misin Benimle' adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar'ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonra da bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Volkan Konak, 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

1993 yılından bu yana albüm çalışmalarında yaklaşık elli adet bestesini sergilemiş ve bu çalışmalar sonunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi. 1997 yılında Politika dergisi tarafından Yılın En İyi Müzik Sanatçısı seçildi. Volkan Konak’ın 1993 yılında ürettiği bir bestesinin tüm dünya hakları “Kuzey Müzik Prodüksiyon" ile Fransız prodüktör Alain Finet arasında yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı. 1998'den itibaren albümlerinde Karadeniz dışında İç anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Kıbrıs yörelerinden de türküler seslendirdi.

2000 yılında 'Şimal Rüzgarı' adlı albümünü DMC’den çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda isimli albümü çıktı. 2006 yılında ise Mora isimli albümüyle müzikseverlerle buluştu. Mora albümünde olan ve ablası Nuran Bahçekapılı'nın sözlerini yazdığı "Gardaş" adlı eseri Kazım Koyuncu anısına bestelemiştir. Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra şiirsel yönü de olan Volkan Konak'ın birçok şiiri mevcuttur. Konserlerinde şarkılarının yanı sıra birçok şairden şiirlerde okuyan Volkan Konak, anlattığı esprili hikâyeleriyle izleyenlerinin ilgisini çeker.

İki yıl süren Çernobil araştırmasıyla bu facianın Türkiye ve de özellikle Karadeniz Bölgesi üzerindeki etkilerini derleyip belgelendirmiştir. Kanserden babası dahil birçok yakınını kaybeden ve bunun acısını devamlı içinde duyan Volkan Konak, sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı "Cerrahpaşa" adlı eserini babası için bestelemiştir. Yıllardır Karadeniz Bölgesindeki kanser vakalarının artışına dikkat çekmek için uğraşan Volkan Konak, bölgeye Kanser Araştırma Hastanesi kurulması için mücadele etmektedir.

2009 yılında Mimoza adını verdiği yeni albümüyle sevenleriyle tekrar buluşan Volkan Konak, Mimoza albümünün ilk klibini "Göklerde Kartal Gibiydim" adlı eserine, ikinci klibini ise "Mimoza Çiçeği" adlı eserine çekmiştir. Albümünün üçüncü klip çalışmasını ise "Yarim Yarim" adlı eserine çekmiştir.

2012 yılında ise Lifor isimli albümünü çıkararak sevenleriyle tekrar bir araya gelmiştir. Lifor albümünün ilk klibi, "Nerdesin (Karagözlüm)" adlı esere çekilmiştir. Albümün ikinci klip çalışması ise albümü dinleyen ve seven kişilerce yapılan istek üzerine "Ayletme Beni" adlı eser olmuştur. Bu albümünde ayrıca Neşet Ertaş'ın "Aşkın beni deleyledi" adlı eserini seslendirdi.

Volkan Konak 1992 yılından beri beraber olduğu Selma Konak 1998 yılında evlendi. Çiftin Şimal, Derin ve Volkan adında üç çocuğu var.