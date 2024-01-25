Murat Kurum projelerini açıkladı: Silivri'ye metrobüs, gençlere ulaşımda yüzde 40 indirim vaadi

Yerel seçimlere sayılı gün kala belediye başkan adayları da seçim projelerini hazırlamaya devam ediyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde seçim vaatlerini anlatıyor.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz hep birlikte İstanbul'a adanmış kadrolarız. Hareket noktamız eser belediyeciliğidir, gerçek belediyeciliktir. İstanbul'un parlak ilerleyişi 2019'da fetret dönemine girdi. İstanbul son 5 yılda güzel ahengi kaybetti. Biz bu şehri yeniden dengeye kavuşturacak çözümlerimizi, Sistem İstanbul'un 4 boyutu ile açıklayacağız.

Sistem İstanbul'un 10 hedefi

10 hedefi tek tek paylaşacağım. Sizlere uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz. İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik, ömrümüzden tam 3.5 yıl alıyor. Hepimiz trafikte yıpranıyoruz. Trafikte kaybettiğimiz vakti artık ailelerimize, sevdiklerimize, kendimize ayırmak istiyoruz. 2017'de yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 64'e yükselmiş durumda. Zirve saatlerinde bu oran yüzde 90'ları aşıyor.

Açtık dedikleri 40.7 kilometrelik metro hattının gerçekte 8 kilometresini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler.

Örnekleri daha da çoğaltabiliriz ama biz bunları İstanbullu kardeşlerimizin vicdanlarına havale ediyoruz, biz çözüme odaklanıyoruz. 5 ve 10 yıllık 2 ayrı ulaşım planlaması yaptık. Daha önceliğimiz İstanbullulara daha iyi hizmet vermek, zaman kazandırmak, trafik çilesine mahkum etmemek.

Trafik sorunu

Raylı sistem payını 2029'da yüzde 37'ye çıkaracağız. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek. Trafik çilesi, 10 yılın sonunda bir daha geri dönmemek üzere son bulacaktır. Raylı hatlarımızı 650 kilometreye çıkaracağız. 10 yıl sonra bu uzunluğu bin 4 kilometreye ulaştıracağız.

İstanbul'da 2 yeni tünel

İstanbul'da iki yakaya iki tünel projesi yapıyoruz. İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafik sıkışıklığını gidereceğiz. İlk olarak Çayırbaşı-Ayazağa-Levazım ve Dolmabahçe'de 25.7 kilometrelik tünel projesini yapacağız. Dolmabahçe'den başlayıp Kilyos'ta son bulacak. Diğer projemiz Kağıthane-Büyükçekmece arasındaki tüneller zinciri olacak. Ardından Yenisahra-Bostancı etabı olacak. Biz onların yaptığı gibi açtığımız tünellere hafriyat dökmeyeceğiz, çalışacağız.

Yenikapı-İncili-Sefaköy hattını tamamlayacağız. Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metro hattını 18 kilometre yapacağız. Yıllardır bekleyen Sultanbeyli metrosunu biz tamamlayacağız. Sultanbeyli ve Pendik arasındaki trafiği azaltacağız. Sabiha Gökçen-Kurtköy arasındaki 6 kilometre metro hattını da tamamlayacağız.

Silivri'ye metrobüs

D-100 karayolunun trafik yoğunluğunu azaltacak Bayrampaşa- Büyükçekmece 50,9 km'lik tünel yapacağız. Sahil yoluna alternatif Harem Çekmeköy'e 23,8 km'lik tünel daha yapacağız. Göztepe-Çayırova arasına 30 km'lik yan yol.

Silivri'ye metrobüs geliyor. Bu da çok önemsediğimiz bir proje. Amacımız İstanbul'un her yerinde aynı hizmetleri götürmek. D100 karayolunu düzenleyecek metrobüs hattımızı Tüyap-Slivri hattına kadar uzatacağız. Bunu da çok kısa bir sürede hayata geçirmiş olacağız.

İSPARK'ta uygulanan tarifelerde yüzde 25 indirim

5 yılda 250 bin araçlık otopark yapılacak. Bu otoparklarımız aynı zamanda deprem esnasında toplanma vazifesi görecek. İSPARK bugün baktığınız liyakatsiz ellerde kötü yönetildiği için zarar ediyor. Aracını evinin önüne park eden insanlardan aldığı paraya rağmen zarar ediyor. Buradan söz veriyoruz, biz bu zararı ortadan kaldıracağız. İSPARK'ta uygulanan tarifelerde yüzde 25 indirim yapacağız. İlk yarım saatte ücretsiz olacak.

Taksi sorunu

Taksi sorununu tamamen çözeceğiz ve öncelikle doğrudan sistem kurarak. Tüm sistemleri merkezi taksi çatısı altında birleştireceğiz. Burada yapılması gereken düzenlemelerle bu çalışmaları yaparak, taksi sayısında eksiklikler varsa ihaleler yaparak şehrimizdeki taksi sayısını artıracağız. Etkili denetim, eğitim, ceza, ödül uygulamalarını da hayata geçireceğiz. Orada vatandaşlarımızın arzuladığı hizmetleri bir an önce İstanbullularımıza kazandıracağız.

"Scooter park alanları da yapacağız"

Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız. İş saatlerinde verilecek sık seferlerle hizmeti artıracağız. Deniz ulaşımında 3 tane yeni hat ekliyoruz. Görevi devraldığımızda İstanbul'da bisikleti cazip ulaşım aracı haline getireceğiz. Biz herkesin kapısında bir bisiklet olsun istiyoruz. İstanbul'u bisiklet şehri yapmak istiyoruz sağlıklı bir nesil için. Scooter park alanları da yapacağız. Yapacağımız elektrikli sarj yerleriyle birlikte TOGG'umuzun ve diğer elektiikli araçların sarj edilmesini sağlayacağız. Paylaşımlı bisikleti de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bisiklet yolu uzunluğunu 2029'da 2 katına, 2034'te bin 500 kilometre bisiklet yolumuz olsun istiyoruz.

"İstanbul'da 5 yılda 650 bin konut inşa edeceğiz"

Deprem terörle mücadele kadar önemlidir. İstanbulluların gündemi depremdir, deprem dönüşümüdür. Sizlere afete dirençli bir İstanbul teklif ediyoruz. Maalesef 1.5 milyon konut İstanbul'da deprem riski altında. 2019 yerel seçimlerinden önce deprem seferberliği ilan ediyoruz dediler. 5 yılda hazırlayacağız dendi. Ne vaat verdiler, her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüşüm hedefi konuldu. 15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz vaadi verilmişti. Söz verilenin yüzde 5'i bile yapılmadı. Bu hızla giderlerse İstanbul'da dönüşümü 100 yılda bitirebilirler. Bize güvenin. Biz, Kastamonu'daki, Rize'deki, Bartın'daki sellerde, Antalya, Muğla'daki yangınlarda, Elazığ'da, Malatya'daki, İzmir'deki depremlerde 46 bin konutu nasıl bitirdiysek, asrın felaketinde 11 ilimizde 3 ayda 180 bin konutun inşasına nasıl başladıysak, 1 Nisan sabahı da İstanbul'un kaybettiği yılları telafi edeceğiz. İstanbul'da 5 yılda 650 bin konut inşa edeceğiz. Yatay mimari esas alınacak, İstanbul'da riskli yapı kalmayacak.

"700 bin lira hibe desteği"

Yeni güvenli, huzurlu binalarımızın 300 binini bilinçli bir şekilde durdurulan KİPTAŞ eliyle yapacağız. Biz öldürülen, yavaşlatılan KİPTAŞ'ımızla 300 bin konutu başlatıyoruz. 15 Nisan'da hemen başvuruları alacağız. 700 bin lira hibe desteği ve 100 bin lira da taşıma desteği vereceğiz. 18 ayda bu konutlarımızı planlayacağız. Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut yapacağız. Şu anki İstanbul İBB yönetiminde dahil bizim yaptığımız bu çalışma ve vizyon yoktur.

Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapıp, ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız. Bu konutlardan 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralanacak. Böylece kira artışlarını durduracak ve vatandaşlarımıza yardımcı olacağız.

Olası depremlere karşı afet olduğunda hangi adımları atmamız gerektiğini bileceğiz. İstanbul'un her sokağının her binasının görebileceği İstanbul'un dijital ikizini hayata geçireceğiz. Şu anda 39 ilçemizde bulunan toplanma alanlarını afete hazır hale getireceğiz.

2 yeni acil durum hastanesi

Toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet verilecek. Atatürk Havalimanına afet yönetim merkezi kuruyoruz. Bunun yanında İstanbullumuza 6 yeni lojistik destek merkezi kuracağız. Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız. 9 noktada ise afet müdahale merkezi kuruyoruz. Arnavutköy ve Pendik olmak üzere İstanbullumuza 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız.

"Kimseyi haksız yere isten çıkarmayacağız"

Haksız yere işten çıkarılanları geri alacağız. Sürdürülebilir sosyal desteklerle eşitsizliği azaltacağız. Bütüncül bir yaklaşımla çözümler üreteceğiz. Kimseyi haksız yere isten çıkarmayacağız.

"Babalara da ücretsiz seyahat hakkı"

Her mahalleye çocuklarımız için 7/24 himzet verecek kreşler açacağız. Aile kartla 0-4 yaş arası olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştiriyoruz. Artık yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz. Babalarımıza da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz.

"İlk işini kuran 100 bin kadına 100'er bin lira hibe"

İstanbullu kadınlar artık bu şehrin işveren kadınları olacak. İlk işini kuran 100 bin kadına 100'er bin lira hibe vereceğiz. Kadınlarımız ev ekonomisine, şehrimize katkı sağlayacak. İlkokul çağındaki çocuklarımız için okullarımızda beslenme desteği vereceğiz. İlkokul öğrencilerine taşımayı tamamen ücretsiz yapacğaız. Okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisiyle ilgili tüm talepleri yerine getireceğiz.

"Gençlerimize ulaşımda yüzde 40 indirim"

Onlar söz verdi yapmadı. 1 Nisan sabahı gençlerimize ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız. Hiçbir gencimiz anne-baba-kardeş hasreti çekmeyecek. Memlekete giden öğrencilerin yılda 2 defa olmak üzere Büyükşehir olarak biz karşılayacağız.

Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği

Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vererek yanlarında olacağız. Bu şehir endişe değil mutluluk verecek. İlk defa evlenecek genç kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yaparak yanlarında olacağız. Gençlerimizin istihdama katkı sunmasını istiyoruz.

İlk işim uygulamasıyla işlerini belirleyen gençlere belediyeden 100 bin TL hibe vereceğiz. 39 ilçede 100 bin kardeşimize paylaşımlı ofisler sağlayacağız.

"10 bin TL olmak üzere her yıl artan oradan eğitim bursu"

Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize bu yıl tam 10 bin TL olmak üzere her yıl artan oradan eğitim bursu vereceğiz. Saatliği 200 TL part time yarı zamanlı üniversite öğrencilerimizin onların da gelirlerine katkı sağlayacak projeleri her alanda yapıyor olacağız.

Emeklilerin İstanbulkartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi

Emeklilerimize müjdemizi veriyoruz. İhtiyaç sahibi emekliler için her ay İstanbulkartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız. Emeklilerimizin her anında hep yanlarında olacağız.

Öğretmenlere destek

İSMEK'i özüne döndürüp müfredatını zenginleştireceğiz. Bundan sonra özel okul ve sözleşmeli öğretmenlerimize de indirim desteği vereceğiz. İklim değişikliğine bağlı olarak su kaynaklarımız günden güne azalıyor. Mevcut İBB yönetimi İstanbullumuza 1 metreküp su kaynağı katmamıştır. Haliç’i Marmaray'ı koruyacak atık su projesini göreve gelir gelmez durdurdular. İşte buradan tüm İstanbullulara söz veriyoruz. Silahtarağa tesisini İstanbul'a yakışır temel atma töreniyle başlatacağız. Bununla birlikte 9 yeni ileri biyolojik artırma tesisimizi şehrimize kazandıracağız. 5 yılın sonunda Marmara Denizi'mize 1 damla atık su gitmeyecek. 6 yeni içme suyu barajı yapacağız 67 yeni su deposu kuracağız. İstanbul'un su kapasitesini 5 yılın sonunda yüzde 21 artıracağız. Su sorunu kalmayacak sözünü veriyoruz.

Var gücümüzle gece gündüz çalışacağız. 39 ilçemizde tüm yeşil alanları artıracağız. İstanbul'da yeni kent ormanları kazandıracağız. 39 ilçemizde mahalle bahçeleri yapacağız.

Haliç'in her iki yakasını yeniden düzenleyerek eski güzelliğine kavuşturacağız. Burada huzur içerisinde gençlerimiz, kadınlarımız, ailelerimiz vakit geçirecekler.

Esenler Otogarı'nı bölgenin en büyük parkı haline getireceğiz. Bu muhteşem eserimizi İstanbul'un hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışacağız.

İstanbul'un 151 köyüne, kırsal kalkınma projesi yapacağız."

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