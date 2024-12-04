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SON DAKİKA... Akdeniz'de Antalya açıklarında deprem

Son dakika haberi... Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Akdeniz'de Antalya açıklarında deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠paylaştığı bilgiye göre, Antalya açıklarında saat 12:09’da 4, 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği 32.69 km olarak kaydedildi.

Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.

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