SON DAKİKA... Akdeniz'de Antalya açıklarında deprem
Son dakika haberi... Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Antalya açıklarında saat 12:09’da 4, 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliği 32.69 km olarak kaydedildi.
Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 4, 2024
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2024-12-04
Saat:12:09:10 TSİ
Enlem:35.88778 N
Boylam:31.82556 E
Derinlik:32.69 km
Detay:https://t.co/XZhG3fs0V8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi