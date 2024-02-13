Son dakika... Antalya Valiliği duyurdu: 3 ilçede eğitime ara verildi (14 Şubat'ta okullar tatil mi?)

Antalya'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi, evlerde ve araçlarda mahsur kalanlar tahliye ediliyor. Sel felaketinde 1 kişi yaşamını yitirdi. Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki su birikintisinde kalan otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yarın Antalya'da okullar tatil mi?

Meteoroloji'nin Antalya için verdiği turuncu kodlu uyarı yarın sabaha kadar geçerli. Yarın da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat Çarşamba günü Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime ara verilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yağışın, yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.