SON DAKİKA... Bitlis’te 4,3 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Bitlis’in merkez ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA
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AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Bitlis’in merkez ilçesinde saat 05.50’de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8,71 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 27, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Merkez (Bitlis)
Tarih:2024-11-27
Saat:05:50:07 TSİ
Enlem:38.28083 N
Boylam:42.35083 E
Derinlik:8.71 km
Detay:https://t.co/Gx7KDF9313@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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