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SON DAKİKA... ⁠Bitlis’te 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Bitlis’in merkez ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
AA
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SON DAKİKA... ⁠Bitlis’te 4,3 büyüklüğünde deprem
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AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Bitlis’in merkez ilçesinde saat 05.50’de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8,71 kilometre olarak kaydedildi.

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