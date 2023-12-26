Son dakika: Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye TBMM'den geçti... Hesaplara ne zaman yatacak?

TBMM Genel Kurulu, yılın son haftasında yarım kalan yasama faaliyetleri için mesaisini yürütüyor. Genel Kurul'da, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Teklifin, çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesine ilişkin 55. maddesi kabul edildi.

Tekliften, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesine ilişkin madde çıkarıldı.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede çalışan emeklilere ödeneceğini söyledi. Işıkhan, "Bakanlık olarak çalışmalarımızı hazırladık. Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz en kısa sürede ödenir. Biz hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesinin en geç cuma günü ( 29 Aralık) hesaplara yatması bekleniyor.

5 bin TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler yararlanamamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.