Son dakika... CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi istifa etti
Son dakika... CHP'den 3 dönemdir Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Battal İlgezdi partisinden istifa etti. İlgezdi'nin 7 partinin ortak adayı olarak seçimlere katılacağı öğrenildi.
CHP'de 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin aday belirleme mesaisi devam ederken, dikkati çeken bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
İlgezdi, 7 partinin ortak adayı olacağını ifade etti.
İlgezdi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz” görüşünü paylaştı.
Öte yandan Battal İlgezdi'nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi halen CHP İstanbul Milletvekili olarak partideki görevini sürdürüyor.