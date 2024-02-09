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Son dakika: DEM Parti'nin İstanbul adayları belli oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde göstereceği adayları açıkladı. 16 büyükşehir olmak üzere 40 ilde adayları netleşti. DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için yarışacak 2 eş başkan adayını açıkladı.

Haber Merkezi
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Son dakika: DEM Parti'nin İstanbul adayları belli oldu
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. DEM Parti'nin İBB belediye başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday olmayacağını duyurmuştu.

Doğan'ın açıkladığı iller ve büyükşehirler şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Meral Danış Beştaş – Murat Çepni

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Ayşe Serra Bucak Küçük - Doğan Hatun

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Devrim Demir - Ahmet Türk

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan

Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa

Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır

Eskişehir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Gamze Toprak – Suat Başaraner

Denizli Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım

Sakarya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Engin Güleser – Emine Melis Tantan

Konya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç

Samsun Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
İnci Aydın – Hasan İlten

Ordu Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Zeynep Toptaş Yılmaz - Necmettin Durmuş

Trabzon Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan

Kayseri Büyükşehir Belediye Eş Başkanı
Remziye Erener – İhsan Sarıyar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Fatma Şıkyürek - Ali Ardıç

Malatya Büyükşehir Belediye Eş Başkanları
Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim

Ağrı Belediye Eş Başkan Adayları
Hazal Aras - Memet Akkuş

Batman Belediye Eş Başkan Adayları
Gülüstan Sönük - Mehdi Öztüzün

Bitlis Belediye Eş Başkan Adayları
Sümeye Kızıltepe - Enver Barin

Hakkari Belediye Eş Başkan Adayları
Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış

Iğdır Belediye Eş Başkan Adayları
Nejla Kum - Mehmet Nuri Güneş

Kars Belediye Eş Başkan Adayları
Arzu Savaş Derman - Kenan Karahancı

Siirt Belediye Eş Başkan Adayları
Safiye Alağaş - Mehmet Kaysi

Bolu Belediye Eş Başkan Adayları
Birsen Baş - Veli Saçılık

Yalova Belediye Eş Başkan Adayları
Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı

Çanakkale Belediye Eş Başkan Adayları
Canan Aytaç - Çetin Avcı

Sivas Belediye Eş Başkan Adayları
Semiha Şahin – Cemal Pir

Erzincan Belediye Eş Başkan Adayları
Elmast Tolmaç – Birhat Onuk

Uşak Belediye Eş Başkan Adayları
Azize Karadağ - Ahmet Ak

Artvin Belediye Eş Başkan Adayları
Fatma Biçer – Levent Serhan

Edirne Belediye Eş Başkan Adayları
Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç

Giresun Belediye Eş Başkan Adayları
Feride Kızgit – Ümit Bozan

Kırıkkale Belediye Eş Başkan Adayları
Şehmiran Güneş – Razi Taşkın

Kırklareli Belediye Eş Başkan Adayları
Arzu Fırat – Adnan Aydın

Kırşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Kadriye Turan – Cemil Akkaş

Yozgat Belediye Eş Başkan Adayları
Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın

Zonguldak Belediye Eş Başkan Adayları
Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu

Tokat Belediye Eş Başkan Adayları
Dilber Demir – Reşat Yıldız

Sinop Belediye Eş Başkan Adayları
Filiz Yalçın – Erol Aydemir

Rize Belediye Eş Başkan Adayları
Nurettin Aydın – Semanur Akar

Niğde Belediye Eş Başkan Adayları
Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ

Nevşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş

Kütahya Belediye Eş Başkan Adayları
Sibel Temel – Hakan Etemoğlu

Kastamonu Belediye Eş Başkan Adayları
Hatice Uçar – Yakup Akyol

Gümüşhane Belediye Eş Başkan Adayları
Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin

Çankırı Belediye Eş Başkan Adayları
Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım

Burdur Belediye Eş Başkan Adayları
Fatma Arslan – Tamer Kaş

Bayburt Belediye Eş Başkan Adayları
Tülay Kılınç – Recep Özmen

Bartın Belediye Eş Başkan Adayları
Leyla Danış – Kemal Eroğlu

Bilecik Belediye Eş Başkan Adayları
Züleyha Çengel – Ömer Ege

Karabük Belediye Eş Başkan Adayları
Emine Kaya – Adnan Aksu

Isparta Belediye Eş Başkan Adayları
Meral Karakuş – Nizam Aktepe

Afyonkarahisar Belediye Eş Başkan Adayları
Zehra Yalçın – Sezer Erikli

Amasya Belediye Eş Başkan Adayları
Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç

Düzce Belediye Eş Başkan Adayları
Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu

Aksaray Belediye Eş Başkan Adayları
Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ

Akdeniz Belediye Eş Başkan Adayları
Hoşyar Sarıyıldız – Nuriye Arslan

Cihanbeyli Belediye Eş Başkan Adayları
Eylül Yaylacı – Hasan Ateşci

Kulu Belediye Eş Başkan Adayları
Ayşe Özdemir – Bekir Karakurt