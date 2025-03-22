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SON DAKİKA... Sanatçı Filiz Akın hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın hayatını kaybetti. 82 yaşındaki sanatçı, bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi oluyordu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Sanatçı Filiz Akın hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini yer verildi.

Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın; acil ihtiyaç üzerine Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul’a nakledilmişti.

Kanser tedavisi de görmüştü

Akın, daha önce kanser tedavisi de görmüştü.

Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat geçiren Akın, 2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenmeyi başarmıştı.

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