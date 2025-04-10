SON DAKİKA... Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı
Son dakika haberi....Gazeteci Şule Aydın, sosyal medya hesabından gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alındığını duyurdu.
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Aydın, 2 ismin evlerinde arama yapıldığını belirtti. Gözaltı gerekçesiyle ilgili resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı.
Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor.— Şule Aydın (@aydinsule1) April 10, 2025
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ağırel ve Soykan'ın gözaltına alındığı belirtildi.
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