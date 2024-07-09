SON DAKİKA: Güzellik merkezi sahibi Neslim ve Kıvanç Güngen çifti gözaltına alındı
Son dakika haberi... Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen, fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözatlına alındı. Çiftin ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
İHA
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Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen çifti sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Neslim Güngen ve İnanç Güngen’in savcılık talimatıyla bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Güngen çifti emniyete getirildi.