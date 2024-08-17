SON DAKİKA.... Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça (60) kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.
Aydemir Akbaş'tan sonra sinema dünyasından bir kayıp haberi daha geldi. 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Bacaksız' karakteriyle tanınan Tuncay Akça, yaşamını yitirdi.
Hayatını 60 yaşında kalp krizi nedeniyle kaybeden Akça, bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
Tuncay Akça, 'Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolünü üstlenmişti. Tuncay Akça, "Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Rahmetli Ertem (Eğilmez) ağabey orada gülmemi keşfetti. Tesadüfen bir kahkahamızla 'Hababam Sınıfı'nın kadrosuna girdik" demişti.