HABABAM SINIFI TUNCAY AKÇA (BACAKSIZ) NEDEN ÖLDÜ? Tuncay Akça kaç yaşında, aslen nereli?
Hababam Sınıfı Tuncay Akça (Bacaksız) neden öldü? Türk sinema tarihinin sevilen isimlerinden Aydemir Akbaş’ın ardından Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ı Tuncay Akça’dan da kötü haber geldi. Sevenlerini hüzne boğan Akça hayatını kaybetti. Üzücü haberi alanlar ise Tuncay Akça kaç yaşında, aslen nereli? sorularına yanıt aramaya başladı.
Hababam Sınıfı Tuncay Akça (Bacaksız) neden öldü? Tuncay Akça kaç yaşında, aslen nereli? soruları gündeme oturdu. Türk sinemasının tanıdık isimlerinden Aydemir Akbaş’ın ölümünün ardından Hababam Sınıfı’nın Bacaksızı olarak tanınan Tuncay Akça öldü.
HABABAM SINIFI TUNCAY AKÇA (BACAKSIZ) NEDEN ÖLDÜ?
Hababam Sınıfı Tuncay Akça (Bacaksız) kalp krizi nedeniyle öldü. Akça, bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
TUNCAY AKÇA KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?
Aydemir Akbaş'tan sonra sinema dünyasından bir kayıp haberi daha geldi. 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Bacaksız' karakteriyle tanınan Tuncay Akça, yaşamını yitirdi.
Tuncay Akça, 'Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolünü üstlenmişti. Tuncay Akça, "Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Rahmetli Ertem (Eğilmez) ağabey orada gülmemi keşfetti. Tesadüfen bir kahkahamızla 'Hababam Sınıfı'nın kadrosuna girdik" demişti.
16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu'da dünyaya geldi. Hababam Sınıfı'nda Bacaksız lakaplı öğrenci rolünü üstlenmiştir. Yol filminde Yusuf karakterini oynamıştır. 1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde Manav Adem rolünde oynamıştır.
2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday olmuştur.
En bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur. 2004 yılında Hababam Sınıfı Merhaba'da oynamıştır.
5 Ağustos 2022 tarihinde İYİ Parti'ye katılmıştır.
TUNCAY AKÇA FİLMLERİ
- 1975: Bizim Aile
- 1975: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
- 1976: Hababam Sınıfı Uyanıyor
- 1977: Gülen Gözler
- 1979: Bebek
- 1981: Yol
- 1983: Güneşin Tutulduğu Gün
- 1983: Şalvar Davası
- 1983: Şaşkın Ördek
- 1984: Bir Yudum Sevgi
- 1984: O'na Çirkin Kral Derlerdi
- 1985: Aşık Oldum
- 1985: Çıplak Vatandaş
- 1985: Mavi Mavi
- 1985: Tapılacak Kadın
- 1986: Adem İle Havva
- 1986: Asiye Nasıl Kurtulur
- 1986: Milyarder
- 1987: Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes
- 1987: Japon İşi
- 1987: Selamsız Bandosu
- 1987: Seyyar Kamil
- 1987: Yer Demir Gök Bakır
- 1987: Yılmaz Güney: His Life, His Films
- 1988: Ada
- 1989: Bizimkiler
- 1989: Çingene
- 1989: Zehir Hafiye
- 1990: Duygu Çemberi
- 1990: Gizli Yüz
- 1990: Kuruntu Ailesi
- 1991: Varyemez
- 1992: Aşık Oldum
- 1992: Seyyar Kamil
- 1993: Yazlıkçılar
- 1994: Kerizler İstanbul'da
- 1994: Ölüm Ve Giz
- 1994: Ölümüne Sevda
- 1994: Talihsiz Bilo
- 1995: Çatı
- 1995: Çiçek Taksi
- 1995: Gölge Çiçeği
- 1995: Tek Ayaklı Kuşlar
- 1997: Bizim Mesele
- 1997: Düşman Oluruz
- 1997: Hasret Yolu
- 1997: Şaban ile Şirin
- 1997: Şakir Tamkeriz
- 1997: Yaban Otları
- 1997: Yanlış Masal
- 1998: Ayrı Dünyalar
- 1998: Eyvah Babam
- 1998: Hayat Bazen Tatlıdır
- 1998: Sıcak Saatler
- 1998: Yeşil Elma
- 1999: Duruşma
- 1999: Fanatik
- 1999: Şampiyon
- 2000: Kumar
- 2000: Pötürgeli Hasan
- 2000: Tersine Dünya
- 2001: Derman Bey
- 2001: Kimse Beni Sevmiyor
- 2002: Kül Kedisi
- 2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
- 2003: Ah İpliler Vah İpsizler
- 2003: Elveda
- 2003: Gazoz Spor
- 2003: Hababam Sınıfı Merhaba
- 2003: Parmak İzi
- 2003: Kasabanın İncisi
- 2004: Bitirimler
- 2004: Cennet Mahallesi
- 2004: Falımda Bir Kız Var
- 2004: Hababam Sınıfı Askerde
- 2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk
- 2005: Memleket Hikayeleri - Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım
- 2005: Profesyonel Çaylaklar
- 2005: Tatlı Bela
- 2006: Aloya
- 2006: Babba
- 2006: Yalancı Yarim
- 2006: Tarık ve Diğerleri
- 2007: Dudaktan Kalbe
- 2007: Kan Damlaları
- 2007: Şeker Kız Sena
- 2008: Elif
- 2008: Muhtarın Oğlu Şaban
- 2008: Kayıp Prenses
- 2010: Gesi Bağları
- 2015: Kalıngiller
- 2015: Avanak Dedektör
- 2015: Öğrenci İşleri
- 2017: Yüzüğün Sırrı
- 2017: Yol Arkadaşım
- 2018: Babamın Ceketi
- 2018: Üç Vakte Kadar
- 2019: Hababam Sınıfı Yeniden
- 2019: Kral Midas'ın Hazinesi
- 2019: Kızım
- 2021: Menajerimi Ara
- 2022: Sünnet Çocuğu