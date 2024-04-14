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İran'ın İHA'ları İsrail'e ulaştı: Demir Kubbe devreye girdi

Son dakika... İran'ın akşam saatlerinde İsrail'e fırlattığı İHA'lar ülkeye giriş yapmaya başladı. İHA'lar Demir Kubbe adı verilen sistem tarafından imha edilmeye çalışılıyor. İşte o görüntüler...

Haber Merkezi
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İran'ın İHA'ları İsrail'e ulaştı: Demir Kubbe devreye girdi
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İran'ın akşam saatlerinde İsrail'e fırlattığı İHA'lar ülkeye giriş yapmaya başladı. İHA'lar Demir Kubbe adı verilen sistem tarafından imha edilmeye çalışılıyor.

İHA'ların, Demir Kubbe tarafından imha edilme görüntüleri uluslararası ajanslar tarafından servis edildi.

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